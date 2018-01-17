Озеров: Россия примет ответные меры в случае притеснения СМИ в Европе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В случае давления на российские СМИ со стороны Евросоюза Москва незамедлительно примет ответные меры, подобные тем, что были введены после притеснения в США RT America и Sputnik, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Виктор Озеров.

Депутаты Европарламента в среду призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. В ходе обсуждения прозвучало предложение увеличить "контрпопагандистский" бюджет Евросоюза на один миллион евро.

"Если кого-то в Европе не учат те зеркальные меры, которые были приняты в России после притеснения RT и Sputnik в США, если они готовы наступить на те же грабли, то наша реакция будет незамедлительной", — заявил Озеров.