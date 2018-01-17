Россия обвинила Комитет защиты журналистов из США в двойных стандартах

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ), базирующаяся в США, проявляет двойные стандарты в вопросе отстаивания прав СМИ, заявили в среду в посольстве РФ в США.

Комментируя недавнее требование властей США к партнеру российского агентства Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в посольстве напомнили, что никаких заявлений в поддержку этого СМИ от КЗЖ не последовало.

"Мы не услышали их "призывов отказаться от применения закона об иноагентах и прекратить эти систематические помехи свободному распространению информации", когда американские власти стали создавать проблемы российским СМИ, несмотря на наши предупреждения о неизбежности ответных мер", — говорится в заявлении дипмиссии.

Вместе с этим, напомнили в посольстве, КЗЖ не высказывал и возражений по поводу переезда в США ресурса "Миротворец", на котором "опубликованы личные данные тех, кого правые радикалы считают врагами Украины", включая журналистов, в том числе и из США.

"В 2016 году КЗЖ направил обращение к властям Украины с призывом "осудить угрозы журналистам", исходящие с этого сайта. В 2017 и 2018 годах – молчит. Как и американские власти. Ведь угроза работникам СМИ исходит с территории самих США, где, по-видимому, созданы наиболее благоприятные условия для подобных ресурсов", — отмечается в заявлении.

"Вместо решительных действий по пресечению деятельности "Миротворца" мы видим желание КЗЖ использовать любой повод для критических нападок на Россию. Последний пример – атака на Государственную Думу, которая справедливо и адекватно реагирует на провокационные действия американских властей по отношению к российским СМИ в США. Иначе как демонстрацией двойных стандартов такое поведение КЗЖ назвать нельзя. И это вызывает глубокое разочарование", — резюмируют в посольстве России.

Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.

Неправительственная организация Комитет защиты журналистов призвала отказаться от принятого Госдумой в первом чтении закона о СМИ-иноагентах на том основании, что он приравнивает физлица к СМИ.