Власти США открыто преследуют российских журналистов, заявил Климов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Власти США, упрекая Россию в отсутствии демократии, одновременно у себя в стране ограничивают свободу слова и открыто преследуют российских журналистов, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Упрекая Россию в отсутствии демократии, режиссеры военных интервенций и цветных революций у себя дома прямо ограничивают свободу слова, в частности, открыто преследуют российских журналистов. Мало того, власти США уже готовы признать иноагентами даже тех своих граждан или организации, которые на законных основаниях просто сотрудничают с RT America и Sputnik. Непослушным в США грозит срок до 5 лет", — сказал он на заседании Совета Федерации.