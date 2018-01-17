МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Группа американских сенаторов обратилась в минюст с просьбой поделиться информацией о том, будут ли китайские государственные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов в США, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

"Подобно контролируемым в России государством RT и Sputnik, Китайская Народная Республика также контролирует некоторые СМИ, которые распространяют новости и пропаганду как внутри страны, так и на международном уровне… Какие шаги были предприняты департаментом (минюстом — ред.) для оценки того, должны ли китайские государственные СМИ и их сотрудники, включая (агентство — ред.) Синьхауа, (газету — ред.) China Daily и (телеканал — ред.) CGTN, регистрироваться в качестве иностранных агентов в США", — говорится в совместном письме сенаторов, датированном 16 января.

Сенаторы также потребовали разъяснить, выполняют ли указанные СМИ требования законодательства в области регулирования деятельности иноагентов, а также предоставить информацию о планах ведомства относительно деятельности СМИ КНР.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Президент России Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.