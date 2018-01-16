МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В посольстве России в Лондоне обратили внимание на статью The Times под заголовком "Российские атомные торпеды угрожают городам на побережье".

Автор публикации Том Парфит со ссылкой на секретный документ Пентагона пишет, что российские военные разрабатывают "межконтинентальную атомную подводную автономную торпеду", которая несет угрозу городам "противников", расположенным на побережье.

Журналист напоминает, что подозрения о том, что такое оружие действительно может разрабатываться, появились еще в 2015 году. Тогда российское телевидение "случайно" показало таблицу с параметрами "подводного беспилотника", отмечает Парфит. Теперь Пентагон признал существование такого проекта и присвоил индекс Kanyon по классификации НАТО.

And British scaremongering media is threat to common sense pic.twitter.com/azVjkwXv0l — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 16 января 2018 г.

​"Британские СМИ-паникеры угрожают здравому смыслу", — ответили в дипмиссии.

Российская дипмиссия в Лондоне регулярно указывает на ошибки и искажения фактов в различных СМИ и часто шутит над заголовками британских газет.