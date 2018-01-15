В Госдуме пригрозили ответными мерами из-за ситуации с RT France

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия может ввести ответные ограничительные меры в отношении французских СМИ, если дискриминационная практика по отношению к журналистам RT со стороны официального Парижа будет сохраняться, заявил в понедельник РИА Новости вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Мы против того, чтобы ущемляли права наших журналистов. Если во Франции подобная практика в отношениях с RT будет сохраняться, или будут приняты какие-то другие дискриминационные меры в отношении нашей телекомпании, то РФ примет ответные меры в отношении французских СМИ", — сказал Толстой.
В конце декабря французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".