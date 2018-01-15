В СЖР расценили отказ RT France в аккредитации как недружественный шаг

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Отказ Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France — очередной недружественный шаг, противоречащий принципам свободы слова и информационной открытости, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Ян Радзевич.

Ранее телеканал RT сообщил, что журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона. Аналогичная ситуация произошла в Риме 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите съемочной группе RT.

"К сожалению, практика недопущения журналистов телеканала RT France на официальные мероприятия продолжается. Организаторы брифинга президента Франции, проходившего в Елисейском дворце, к большому сожалению, вновь отказали сотруднику RT France в возможности посетить брифинг, тем самым предприняв очередной недружественный шаг, даже не объясняя причины своего решения. В Союзе журналистов России выражают крайнюю обеспокоенность этой явно недружественной акцией, прямо противоречащей принципам свободы слова и информационной открытости, о приверженности которым неоднократно заявляли французские власти", — сказал Радзевич.

В конце декабря французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".