Член ОП попросит ОБСЕ и ООН отреагировать на отказ RT France в аккредитации

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена просить ОБСЕ и ООН публично отреагировать на ситуацию с притеснением журналистов RT во Франции.

Ранее телеканал RT сообщил, что журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона. Аналогичная ситуация произошла в Риме 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите съемочной группе RT.

"От имени комиссии мы направим официальные запросы в ОБСЕ и ООН с просьбой дать свои публичные оценки ситуации с притеснением российских журналистов во Франции. Это не первый случай, когда наших корреспондентов не пускают на официальные мероприятия высших должностных лиц этой страны", — сказала Сутормина РИА Новости.

Она с сожалением отметила, что в современной Европе "все чаще правительства различных стран устанавливают некий фильтр, который должен отсекать нежелательные для власти средства массовой информации" которые якобы могут повлиять на ситуацию в стране — то есть "рассказать правду, дать объективную картинку и сделать хорошую аналитику".

"Поэтому со своей стороны я считаю, что следует воспринимать как откровенную цензуру. И призываю крупные международные институты, а также профессиональное журналистское сообщество осудить подобные действия властей этих стран", — добавила член ОП РФ.