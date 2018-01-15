Российские дипломаты рассказали о "приступе честности" у журналиста Times

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне. Архивное фото

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В посольстве России в Великобритании прокомментировали статью The Times, в которой боевики так называемой "Свободной сирийской армии" и исламисты из террористических организаций упоминаются в качестве союзнических группировок.

"В приступе честности The Times демонстрирует равное отношение к "Свободной сирийской армии" и террористам из "ан-Нусры"*. Звучит свежо", — отметили дипломаты в Twitter

В оригинальном материале от 15 января речь идет о химических атаках в Восточной Гуте. Автор также пишет о том, что на прошлой неделе силы "Свободной сирийской армии" и исламисты из "Ахрар аш-Шам" и "Хайят Тахрир аш-Шам" сумели занять 19 населенных пунктов.

"Свободная сирийская армия" — одна из крупнейших антиправительственных вооруженных группировок в Сирии. "Хайят Тахрир аш-Шам" — коалиция, которая появилась в январе прошлого года в результате слияния боевиков из "ан-Нусры"* и нескольких других группировок.

*Запрещенные в России террористические организации