Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейском дворце

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона, сообщается на сайте RT.

Отмечается, что утром 15 января пресс-секретарь Макрона проводил брифинг, посвященный предстоящей поездке французского лидера в Кале. На данном мероприятии должен был присутствовать сотрудник RT France. По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали в возможности посетить брифинг.

"Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти (на мероприятие – ред.), необходимо быть журналистом", — приводятся на сайте слова сотрудника RT.

По его словам, к брифингу были допущены журналисты, которые заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии.

Сообщается, что аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите съемочной группе RT. По данным телеканала, заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам. Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения, подчеркнули в RT. Кроме того, 23 апреля 2017 года штаб президента Франции также отказал телеканалу RT в аккредитации.

В конце декабря 2017 года французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".