Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США, Франция и ряд других стран, препятствуя работе российских СМИ, тем самым ограничивают конкуренцию в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возьмите сферу средств массовой информации. Это ведь тоже ограничение конкуренции. Будь то отношение к RT, Sputnik в США, во Франции, будь то изгнание наших журналистов и закрытие наших каналов в Молдове, на Украине, в Латвии, в других странах", — сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.