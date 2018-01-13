МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Журналистка американской газеты The Washington Post похвалила за храбрость "сирийского журналиста", который в действительности является пропагандистом боевиков, пишет RT.

В четверг глава бюро The Washington Post в Бейруте Лиз Слай разместила в Twitter видеоролик, на котором мужчина с микрофоном ведет репортаж под авиаударом. Видео, предположительно, было снято в провинции Идлиб.

"Этому сирийскому журналисту, стоявшему в открытом поле, когда вокруг него рвались бомбы, очень повезло остаться в живых. На нем не было шлема или бронежилета. Его речь трудно расслышать из-за взрывов. Он и его коллеги — очень храбрые люди", — написала она, позднее добавив, что имя мужчины — Тахир аль-Умар.

Однако комментаторы, включая нескольких журналистов, указали сотруднице американской газеты, что "храбрец" на видео также известен под именем Абу Омар и он исламистский пропагандист. В своем твиттере он восхваляет "подвиги" террористов из различных группировок. Омар, в частности, восхищался боевиками после гибели 60 человек из шиитского ополчения в результате подрыва заминированных автомобилей "Исламского государства"*.

Один из пользователей Twitter в ответ на хвалебный пост Слай разместил фото Омара с террористами ИГ*.

"Ну серьезно, вы пиарите официальную пропаганду террористов… Куда еще ниже падать?" — спросил пользователь под ником Charls_Lister.

"Вот это да. The Washington Post теперь еще и восхваляет сторонников ИГ*", — говорится в записи Catalyst_317.

"Наведите справки о его связях с "Аль-Каидой"* и другими террористами. А потом удалите свой твит, чтобы хоть как-то сохранить лицо", — написал TonyGandalfini.

Тем не менее Слай не стала удалять хвалебные записи в адрес сторонника боевиков. "Я не признаю, что моя похвала как-то относилась к самому журналисту или его деятельности. Я указала, что стоять и вести репортаж посреди поля, когда вокруг все взрывается, — это проявление храбрости", — заявила она RT, добавив, что не считает нужным за что-либо извиняться.

*Террористические организации, запрещенные в России.