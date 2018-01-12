Нужно показать США, что Россия готова к ответу по RIA GlobaL, заявил Климов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В ситуации с RIA Global нужно, изучив мотивировку американских властей, дать США понять, что в России готовы к новым ответным мерам, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Минюст США обязал компанию RIA Global, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента.
Сенатор пояснил, что для зеркального ответа в данном случае нужно посмотреть документы, чем именно руководствовались американцы при принятии решения. "Нужно соответствующим образом дать США понять, что мы тоже можем принять ответные меры", — считает Климов.
Он подчеркнул, что о предстоящем решении Минюста США в комиссии СФ знали, "наши действия должны быть соразмерны".
По мнению сенатора, рассматриваемый в нижней палате законопроект позволит оперативнее реагировать на притеснение российских журналистов за рубежом. "У нас будет более широкая законодательная база", — указал Климов, отметив, что и рамках того законодательства, которое уже есть, "Минюст РФ многое может сделать и делает своевременно и адекватно".
Кроме этого, стало известно, что американская компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве иностранного агента и требование предоставить дополнительную информацию для принятия решения по этому вопросу.