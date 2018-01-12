Нужно показать США, что Россия готова к ответу по RIA GlobaL, заявил Климов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В ситуации с RIA Global нужно, изучив мотивировку американских властей, дать США понять, что в России готовы к новым ответным мерам, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Минюст США обязал компанию RIA Global, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иноагента.

Сенатор пояснил, что для зеркального ответа в данном случае нужно посмотреть документы, чем именно руководствовались американцы при принятии решения. "Нужно соответствующим образом дать США понять, что мы тоже можем принять ответные меры", — считает Климов.

Он подчеркнул, что о предстоящем решении Минюста США в комиссии СФ знали, "наши действия должны быть соразмерны".

Климов напомнил, что Госдума в пятницу в первом чтении приняла законопроект о порядке деятельности СМИ-иноагентов. Он предусматривает требования к учреждению российских организаций иностранными СМИ-иноагентами, к маркировке их информации, а также к порядку ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушениями требований законодательства.

По мнению сенатора, рассматриваемый в нижней палате законопроект позволит оперативнее реагировать на притеснение российских журналистов за рубежом. "У нас будет более широкая законодательная база", — указал Климов, отметив, что и рамках того законодательства, которое уже есть, "Минюст РФ многое может сделать и делает своевременно и адекватно".

Ранее министерство юстиции США внесло в список иностранных агентов телеканал RT America. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила тогда, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит". При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Кроме этого, стало известно, что американская компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве иностранного агента и требование предоставить дополнительную информацию для принятия решения по этому вопросу.