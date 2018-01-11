Симоньян прокомментировала доклад о "российских атаках" на демократию в США

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад американских сенаторов-демократов, посвященный "атакам России" на демократию в США и Европе.

"Унылый ученический реферат о том, как мы атаковали демократию во всех странах сразу. Скучно, май френдз. Разбудите меня через пять лет, когда они ничего не найдут и нехотя признают, что никакого российского вмешательства не было", — сказала Симоньян.

В докладе, насчитывающем двести страниц, утверждается, что Москва угрожает демократическим процессам во всем мире, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закрывает на это глаза. Так, сенаторы упоминают "вмешательство" Кремля в выборы президента США наряду с нападением на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября.

После неожиданной победы Трампа в конгрессе началось несколько независимых расследований по поводу возможного "влияния" России на итоги голосования. При этом никаких конкретных доказательств этим утверждениям так и не было представлено. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. По мнению Трампа, демократы муссируют "российскую тему" для того, чтобы оправдать свою неудачу на выборах.