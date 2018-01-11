Посольство России в США осудило требование к RIA Global стать иноагентом

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Требование к RIA Global зарегистрироваться иноагентом вредит отношениям России и США, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
"Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", — добавили в посольстве.
Дипломаты задались вопросом, где в этой связи реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов и будет ли протестовать против подобных шагов ОБСЕ.
"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", — добавили в российском представительстве.
Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Свое решение обязать RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента власти США мотивируют тем, что в соответствии с законом о регистрации иноагентов FARA этот статус должны получать все осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.