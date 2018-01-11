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Посольство России в США осудило требование к RIA Global стать иноагентом

04:2711.01.2018
(обновлено: 04:46 11.01.2018)
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США. Архивное фотоЗдание посольства России в США. Архивное фото
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Требование к RIA Global зарегистрироваться иноагентом вредит отношениям России и США, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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"Сегодня, 10 января, стало известно, что производящая контент для Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда (телеканал — ред.) RT лишили аккредитации в конгрессе" — говорится в заявлении.

"Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", — добавили в посольстве.

Дипломаты задались вопросом, где в этой связи реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов и будет ли протестовать против подобных шагов ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров раскритиковал политику США по отношению к российским СМИ
"Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", — заключили в посольстве.

"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", — добавили в российском представительстве.

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Свое решение обязать RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента власти США мотивируют тем, что в соответствии с законом о регистрации иноагентов FARA этот статус должны получать все осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.

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