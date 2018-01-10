Российские дипломаты подсказали Лондону, как увеличить оборонные расходы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В посольстве России в Лондоне прокомментировали материал The Times о российских подводных лодках вблизи территориальных вод Великобритании.

В оригинальной статье говорится о том, что НАТО планирует расширить командный пункт объединенных ВМС в Великобритании из-за "значительно возросшей" активности российских субмарин вблизи британских территориальных вод.

Since submarines are invisible, they are a handy tool to raise level of threat to increase defence spending. Satellites are also good. pic.twitter.com/J5j9Oup488 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 января 2018 г.

"Невидимые подлодки — удобный повод для повышения расходов на оборону. Спутники для этого тоже хорошо подходят", — написали дипломаты в Twitter посольства России в Великобритании.

Ранее сообщалось, что командование НАТО обеспокоено безопасностью подводных линий коммуникаций альянса. "Мы считаем, что они (подлодки. — Прим. ред.) могут быть оснащены приборами для работы с объектами на дне океана. Так что, конечно, это вызывает беспокойство, так как наши государства очень сильно зависят от интернета и коммуникаций", — приводит слова адмирала НАТО Эндрю Леннона Financial Times.