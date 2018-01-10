"Гол в свои ворота". В Spiegel допустили ошибку, обвиняя RT в дезинформации

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Представитель журнала Der Spiegel Маттиас Штрайц попытался обвинить канал RT в дезинформации, но в итоге сам допустил ошибку.

В твите (впоследствии удаленном) он написал, что снимок с изображением стокгольмского метро, который RT использовал в качестве "заглушки" в материале о взрыве в Стокгольме 7 января, на самом деле был сделан в апреле в Лондоне.

Он ссылается на апрельский материал в таблоиде Express, посвященный аресту вооруженного мужчины на железнодорожной станции в Манчестере, однако ошибку допустил не RT, а британское издание. Даже не зная, как выглядит стокгольмское метро, можно разглядеть шведское слово hiss (лифт).

RT Deutsch обратил внимание на твит Штрайца и опубликовал фото, доказывающее, что сайт Spiegel использовал эту же фотографию, причем она подписана так: "Закрытая станция метро в Стокгольме".

​"Гол в свои ворота этого дня: редакция Spiegel троллит и обвиняет саму себя", — пишет RT Deutsch по этому поводу.

Штрайц удалил твит, но в комментариях к твиту RT Deutsch заявил, что все равно считает канал распространяющим "дезинформацию" — в частности, за счет использования "символического изображения", которое якобы было помещено в контекст террористической атаки.