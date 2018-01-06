Посольство России раскритиковало клише Би-би-си о "русских гангстерах"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В посольстве России в Лондоне обвинили Би-би-си в распространении клише о "российской мафии".

Несколькими днями ранее дипломаты раскритиковали сериал "МакМафия" производства Би-би-си за то, что в нем Великобритания изображена как площадка для преступной деятельности "российских гангстеров". В посольстве задали подписчикам в Twitter вопрос о том, сколько, по их мнению, заключенных из России находятся в тюрьмах Великобритании. Вариантов ответа было четыре: больше трехсот, от ста до трехсот, от десяти до ста и меньше десяти.

Correct answer- fewer than 10. Crime rate among Russians in UK is well below national average. Good that our followers are not buying into the cliches BBC is spreading. pic.twitter.com/nbqL7v4EAL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 января 2018 г.

"Правильный ответ — меньше десяти. Уровень преступности среди россиян в Великобритании значительно ниже среднего по стране. Приятно, что наши подписчики не покупаются на распространяемые Би-би-си клише", — отметили дипломаты в Twitter, подведя итоги опроса.

Сериал, вышедший на экраны в 2018 году, повествует о сыне бывшего босса "русской мафии", который живет в Великобритании.