Вы о чем вообще? Посольство России высмеяло Sun за статью о "корабле Влада"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Посольство России в Великобритании высмеяло провокационный заголовок в таблоиде The Sun к статье о сопровождении российского фрегата британским военным кораблем в Северном море.

Given that Vlad is short for Vladislav, one wonders whom @thesun means. Maybe Vladislav Tretiak, the ice hockey goalkeeper? pic.twitter.com/TCfbHxZgSL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 декабря 2017 г.

Материал, на который обратили внимание дипломаты, опубликовали под заголовком "Корабль Влада приближается". В публикации не уточняется, о ком идет речь, однако журналисты, судя по всему, имели в виду президента России Владимира Путина. В посольстве, в свою очередь, напомнили авторам статьи, что Владимир и Влад — это разные имена.

"Учитывая, что Влад — это сокращение от имени Владислав, остается лишь догадываться, кого имеет в виду The Sun. Может, хоккейного голкипера Владислава Третьяка?" — написали дипломаты в Twitter, прикрепив к записи фото соответствующей страницы британского издания.

Западные СМИ в статьях о России нередко прибегают к уловкам, чтобы привлечь внимание читателей. Зачастую они заменяют название страны в заголовке фамилией президента, хотя материал даже не имеет отношения к политике. При этом журналистов не волнует, что публикация озаглавлена некорректно. Так, немецкий таблоид Bild в статье, посвященной недопуску российских спортсменов к Паралимпиаде 2016 года, назвал их "инвалидами Путина".

Ранее британские ВМС сообщили, что фрегат St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот шел близ территориальных вод страны в Северном море. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в связи с этим заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".