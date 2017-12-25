Симоньян прокомментировала призыв либертарианцев прекратить давление на СМИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что за призыв прекратить преследование иностранных СМИ Либертарианская партия подвергнется в США травле.Twitter.
Председатель партии Николас Сарварк заявил, что если кого-то не устраивает работа телеканала, то следует приводить аргументы, а не прибегать к "эффективной цензуре".
Минюст внес RT в список иноагентов в середине ноября. Позже телеканал лишили аккредитации в конгрессе. В ответ на это в России также приняли закон об иноагентах и включили туда девять американских СМИ.