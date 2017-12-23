МИД призвал CBS отказаться от "параноидальных материалов"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский МИД раскритиковал американский канал CBS News, опубликовавший материал об "акустических атаках" на сотрудников посольства США в Узбекистане.

В сентябре CBS сообщил, что сотрудник американского Агентства по международному развитию и его супруга, работавшие в Ташкенте, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что зафиксировали у дипломатов, которые подверглись атаке в Гаване. В связи с тем что Россия поддерживает дружеские отношения с Кубой и Узбекистаном, источники канала посчитали, что к воздействиями может быть причастна Москва.

По мнению российских дипломатов, такие сообщения "не выдерживают никакой критики". В МИД напомнили, что в день публикации статьи CBS официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт опровергла сам факт подобного инцидента в Ташкенте.

"Несмотря на публичное опровержение со стороны властей США, некоторые американские СМИ продолжают муссировать тему "акустических атак", проводимых "агентами Кремля", — отмечается в сообщении МИД.

Российские дипломаты призвали журналистов CBS News перестать стряпать материалы, "замешанные на параноидальных настроениях", и вернуться к высоким профессиональным стандартам.

С ноября 2016-го до весны 2017 года более десяти сотрудников американского посольства на Кубе и членов их семей обратились в больницы с жалобами на потерю слуха, тошноту и головные боли. Врачи диагностировали у пациентов легкую черепно-мозговую травму и вероятное повреждение центральной нервной системы.

Инцидентом заинтересовалось ФБР. Появилась неофициальная версия, что на дома сотрудников дипмиссии проводились атаки с применением неизвестного оружия. Однако кто стоит за ними и каким образом они осуществлялись, до сих пор не ясно.