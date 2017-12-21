Толстой прокомментировал возможный отзыв лицензии RT France

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя возможный отзыв лицензии RT France, выразил надежду на то, что традиции французской демократии не позволят властям Франции таким вопиющим способом нарушить право на свободу слова и мнений.

Общественные деятели со страниц газеты Monde обратились в среду к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения.

"Я считаю, что в данном случае речь идет о предвзятом отношении общественности, и надеюсь, что вековые традиции французской демократии не позволят… органам власти Французской республики таким вопиющим образом нарушить основное право на свободу слова и свободу мнений", — заявил РИА Новости Толстой.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".