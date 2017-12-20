Симоньян рассказала, каких физлиц могут признать иноагентами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, кто из физлиц может получить статус иноагента.
По ее словам, такие СМИ уходят от регистрации, нанимая авторов, которым платят за материалы, выгодные им с политической точки зрения.
"Эта мера зеркальная и будет отменена, если свободолюбивая Америка снова полюбит свободу и оставит в покое российские СМИ", — отметила Симоньян.
При этом она подчеркнула, что информация — неофициальная.
"Просьба к журналистам, намеревающимся об этом писать, так и писать, что инфа, мол, не 146 процентов, а просто симоньяновский инсайд", — добавила главный редактор.
Закон об иноагентах
В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.
Во вторник группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, уточняющий присвоение статуса иноагента иностранным СМИ. Документом предусматривается, что иноагентом могут признать и физическое лицо.