Симоньян рассказала, каких физлиц могут признать иноагентами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, кто из физлиц может получить статус иноагента.

"Эта мера будет касаться только тех сограждан, кто помогает госдеповским (именно госдеповским, а не всем подряд!) СМИ уходить от регистрации иноагентами", — написала Симоньян на своем канале в Telegram.

По ее словам, такие СМИ уходят от регистрации, нанимая авторов, которым платят за материалы, выгодные им с политической точки зрения.

"Эта мера зеркальная и будет отменена, если свободолюбивая Америка снова полюбит свободу и оставит в покое российские СМИ", — отметила Симоньян.

При этом она подчеркнула, что информация — неофициальная.

"Просьба к журналистам, намеревающимся об этом писать, так и писать, что инфа, мол, не 146 процентов, а просто симоньяновский инсайд", — добавила главный редактор.

Закон об иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах президент подписал 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности, на требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

Во вторник группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, уточняющий присвоение статуса иноагента иностранным СМИ. Документом предусматривается, что иноагентом могут признать и физическое лицо.