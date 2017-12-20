Неверов рассказал о возможности включения соцсетей в закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ответ на вопрос о возможности включения соцсетей в закон об иностранных агентах сказал, что Россия не является сторонником запретов и ограничений и принимает лишь ответные меры на действия зарубежных стран.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме рассматривают возможность включить иностранные социальные сети в закон об иноагентах.

"Мы не сторонники каких-либо ограничений или каких-либо запретов. Это наш симметричный ответ на действия американских властей в отношении наших средств массовой информации, некоммерческих организаций, которые там работают. Мы адекватно отвечаем сегодня на их действия", — сказал Неверов в эфире телеканала "Россия 24".

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо. Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.