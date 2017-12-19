Доступ к сайтам СМИ-иноагентов могут ограничить при нарушениях

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Законопроект об обязанности учреждать российское юрлицо СМИ-иностранных агентов предусматривает, что за неисполнение ими предписания Минюста об устранении нарушений в указанный срок доступ к информационным ресурсам может быть ограничен, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В законопроекте предусматривается, что материалы и сообщения СМИ иностранных агентов вне зависимости от способа и формы распространения на территории РФ должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы созданы и распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

При этом в случае обнаружения в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации об отсутствии соответствующего указания в материалах и (или) сообщениях, распространяемых владельцами информационных ресурсов, законопроектом предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию,

Кроме того, предлагается также определить порядок ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица в случае нарушения названными лицами установленного порядка деятельности.

"В случае неисполнения иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в указанный в уведомлении срок обязанностей по устранению нарушений, доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", в порядке, установленном правительством РФ", — говорится в документе.