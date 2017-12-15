В RT оценили международную реакцию на регистрацию иноагентом в США

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Телеканал RT ощущает давление со стороны властей других стран после регистрации канала в США иноагентом, некоторые государства восприняли это как команду "фас", рассказал журналистам по итогам презентации проекта #LIVE1917 в Вашингтоне генеральный директор RT Алексей Николов.

"Есть такое ощущение, что то, что происходит здесь (в США — ред.) воспринимается (другими странами ред), как неформальная команда "фас". Есть ощущение, что люди восприняли это, как команду, как "все можно". А с глупостями типа законов можно и не считаться", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, были ли после решения США причислить канал к иноагентам какие-то притеснения или намеки от властей других стран на юридическом уровне, он ответил: "По-разному. Юридический ли это намёк, когда наших корреспондентов во Франции исключают из списков аккредитации. Вполне себе ощущаем".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года (FARA), при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.