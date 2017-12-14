Песков пошутил, что получил смс с обвинением в игнорировании Russia Today

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который модерирует ежегодную пресс-конференцию президента, сказал, что получил смс, в которой его обвинили в том, что он ведет себя отношению к Russia Today как Госдепартамент США, не давая СМИ возможности задать вопрос.

"Мне написали смс, меня обвинили в том, что я себя веду по отношению к Russia Today как Госдепартамент США, не давая им вопроса. Russia Today, задайте вопрос", — сказал Песков.

После чего журналист телекомпании задал вопросы президенту, один из которых звучал так: перешли бы Путин и президент США Дональд Трамп на "ты", если бы в английском языке существовали местоимения "ты" и "вы". Второй вопрос касался применения gps-треккера для отслеживания домашних животных.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем канале в Telegram, что это она была автором СМС.

"Это я Пескову написала. Прочитал и вопрос дал, за что спасибо!", — сказала Симоньян.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>