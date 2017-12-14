Путин прокомментировал ситуацию с притеснением RT и Sputnik в США

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.

"Ситуация, связанная с нашими средствами массовой информации там — RT и Sputnik. Их доля в общем объеме информации ничтожна по сравнению с тем, что делают американские глобальные СМИ во всем мире и у нас в России. И это кажется угрозой (Вашингтону — ред.). А где же тогда свобода распространения информации — один из краеугольных камней, на котором зиждется сама американская демократия?" — сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года (FARA), при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Кроме этого, стало известно, что американская компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве "иностранного агента" и требование предоставить дополнительную информацию для принятия решения по этому вопросу.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>