Симоньян ответила Госдепу на заявления о "свободе" российских СМИ в США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Если Москва будет принимать зеркальные меры против американских СМИ, то они в России смогут читать только каналы в Telegram, написала в Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Если Россия будет отвечать зеркально, то американские СМИ тут смогут только телеграм-каналы читать, в лучшем случае. pic.twitter.com/JqwKxfKNbu — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 декабря 2017 г.

​Науэрт заявила во вторник, что американские власти не ограничивают свободу работающих в стране российских СМИ. В ходе регулярного брифинга речь зашла о том, что телеканал RT, зарегистрировавшийся в США в качестве "иностранного агента", лишили аккредитации в конгресс.

Представитель Госдепа сообщила, что разрешение отзывает Ассоциация журналистов конгресса, а закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве.



Министерство юстиции США в ноябре внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные средства массовой информации могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также журналистам американских СМИ-иноагентов запретили вход в Совфед и Госдуму. В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.