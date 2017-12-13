Вам не угодишь. Посольство в Лондоне раскритиковало статью Times о Сирии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российское посольство в Великобритании в своем Twitter высмеяло статью The Times о выводе российских войск из Сирии.

Russia intervenes to save Syria: bad. Russia pulls out after saving Syria: bad. We are confused, @rogerboyes! pic.twitter.com/CHAOZz5742 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 декабря 2017 г.

В статье под названием "Не дайте себя обмануть новогодними решениями Путина" утверждается, что вывод войск из Сирии и шаги по урегулированию конфликта в Донбассе предпринимаются из-за "скрытых мотивов" российских властей.

"Когда Россия вводит войска, чтобы помочь Сирии — это плохо. Когда Россия спасла Сирию и выводит войска, — это тоже плохо. Мы в замешательстве", — написали российские дипломаты.

В понедельник, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

* Террористическая организация, запрещенная в России.