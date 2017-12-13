Госдеп заявил, что США не ограничивают свободу российских СМИ

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госдепартамент США заявил во вторник, что американские власти не ограничивают свободу работающих в США российских СМИ.

В ходе регулярного брифинга речь зашла о том, что телеканал RT, зарегистрировавшийся в США в качестве "иностранного агента", был лишен аккредитации в конгресс.

"Я так понимаю, что эти аккредитации могут быть отозваны Ассоциацией журналистов конгресса. Закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве", — сказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "США не говорят российским СМИ, что и как писать". "Мы не говорим это никому. Все российские журналисты могут приходить сюда (в госдепартамент). Мы поддерживаем Первую поправку к конституции США (о свободе слова — ред.) и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы (американским СМИ — ред.) такую же работать, как мы это делаем здесь", — заявила представитель госдепа.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.