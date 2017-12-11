Посольство России в Лондоне возмутилось публикацией Times про RT

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости. Посольство России в Лондоне возмутилось очередной публикацией газеты Times про телеканал RT.

Заметка, которую посольство прокомментировало через свой Twitter-аккаунт, называется "Российское ТВ намеревалось разжечь классовые беспорядки после Grenfell". Grenfell Tower – это высотный жилой дом в Лондоне для людей, проживающих на соцпособия, летом в нем произошел пожар, официально погибшими признан 71 человек.

Как в том числе утверждается в публикации Times, "телеканал RT, бывший Russia Today, неверно сообщил, что 10 миллионов фунтов было потрачено на облицовку здания для того, чтобы улучшить его внешний вид для состоятельных соседей".

"То есть, Times верит, что это нормально для русской редакции Би-би-си эксплуатировать в России темы социального неравенства, но RT не разрешается задавать те же самые вопросы касательно Grenfell Tower, как делает любое другое порядочное британское СМИ", — написано на странице посольства в Twitter.

So @thetimes believes it’s fine for @bbcrussian to exploit socially divisive themes in Russia, but @RT_com is not allowed to ask the same questions on Grenfell Tower any other decent UK media did. pic.twitter.com/QlD3BLQvim — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 11 декабря 2017 г.

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