Российское посольство в Великобритании упрекнуло Times в неточности

ЛОНДОН, 7 дек — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании упрекнуло газету Times в использовании недостаточно точной информации для подготовки очередной заметки о действиях "российских хакеров".

На странице в Twitter посольство опубликовало фотоснимок материала издания, в котором утверждается, что "тысячи британских компаний платили выкуп российским хакерам, совершающим ежедневно сотни атак и требующим за разблокировку файлов до 100 тысяч фунтов".

"Times выступает с сенсационными заявлениями, но, оказывается, они основаны на "анализе веб-мониторинга", а не на полицейских отчетах", — комментирует посольство содержание заметки.