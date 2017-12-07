Российское посольство в Великобритании упрекнуло Times в неточности

ЛОНДОН, 7 дек — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании упрекнуло газету Times в использовании недостаточно точной информации для подготовки очередной заметки о действиях "российских хакеров".
"Times выступает с сенсационными заявлениями, но, оказывается, они основаны на "анализе веб-мониторинга", а не на полицейских отчетах", — комментирует посольство содержание заметки.
.@thetimes makes sensational claims, but it turns out they are based on "web monitoring company analysis” and not police reports pic.twitter.com/Me2Pd2zcgN— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 декабря 2017 г.