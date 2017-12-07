Le Monde проиллюстрировала статью об RT France колокольней Ивана Великого

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Французская газета Le Monde проиллюстрировала статью о готовящемся запуске телеканала RT France коллажем с колокольней Ивана Великого.

Статья вышла под заголовком "Russia Today France: оружие российской "мягкой силы".

В публикации говорится, что в страну приходит СМИ с "неоднозначной репутацией, которое уже неоднократно называли инструментом влияния Москвы". В Париже телеканал якобы встречают со скептицизмом, а главного редактора Ксению Федорову даже несколько раз напрямую спросили, не шпионка ли она.

RT France планирует начать вещание до конца года. Глава Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамек уже сообщил, что его ведомство планирует постоянно следить за программами нового канала.

В ответ главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что очень рада, что у СМИ еще до запуска формируется "такая активная и лояльная аудитория"

Летом президент страны Эммануэль Макрон обвинял Sputnik и RT в публикации о нем "ложных сообщений" и вмешательстве в выборы, однако так и не смог привести никаких доказательств. Движение "Вперёд!", созданное Макроном, также призывало все СМИ "прекратить распространять информацию", предоставляемую RT и Sputnik.