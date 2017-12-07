Le Monde проиллюстрировала статью об RT France колокольней Ивана Великого

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Французская газета Le Monde проиллюстрировала статью о готовящемся запуске телеканала RT France коллажем с колокольней Ивана Великого.
Статья вышла под заголовком "Russia Today France: оружие российской "мягкой силы".
Russia Today arrive en France: une autre étape de l’implantation du réseau russe dans le monde | #abos par @RaphaelleBacque @apiquard https://t.co/4tNEZKmoSM— Le Monde (@lemondefr) 7 декабря 2017 г.
В публикации говорится, что в страну приходит СМИ с "неоднозначной репутацией, которое уже неоднократно называли инструментом влияния Москвы". В Париже телеканал якобы встречают со скептицизмом, а главного редактора Ксению Федорову даже несколько раз напрямую спросили, не шпионка ли она.
В ответ главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что очень рада, что у СМИ еще до запуска формируется "такая активная и лояльная аудитория"
Летом президент страны Эммануэль Макрон обвинял Sputnik и RT в публикации о нем "ложных сообщений" и вмешательстве в выборы, однако так и не смог привести никаких доказательств. Движение "Вперёд!", созданное Макроном, также призывало все СМИ "прекратить распространять информацию", предоставляемую RT и Sputnik.