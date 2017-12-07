Симоньян отреагировала на претензии Вашингтона к вещателю Sputnik

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала возможную регистрацию иноагентом еще одного вещателя Sputnik в США.

"Всерьез переживаю за семью, в которой я жила, пока училась в США по обмену. Как бы их тоже иноагентами не объявили", — отметила Симоньян.

В четверг американский Минюст предупредил компанию Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, что может внести ее в список "иностранных агентов". Ведомство потребовало предоставить дополнительную информацию для принятия окончательного решения.

MRBI может стать вторым партнером Sputnik в США, попавшим под действием закона об иноагентах, – Минюст уже внес в соответствующий список компанию Reston Translator, вещающую на FM-частотах.

При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, власти не выдвигали такие требования.

В последнее время США проводя политику жесткого давления на российские СМИ. Так, Минюст внес в список иноагентов телеканал RT, затем его журналистов лишили аккредитации в конгрессе. Также парламент устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы".

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также журналистам американских СМИ-иноагентов запретили вход в Совфед и Госдуму. В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.