Россия на СМИД ОБСЕ акцентирует внимание на нарушении свободы СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене 7-8 декабря акцентирует внимание на нарушении языковых прав, свободы СМИ и росте неонацизма на Украине, в США и ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская делегация намерена продвигать в ходе министерской встречи в Вене задачи противодействия терроризму и наркоугрозе, кибербезопасности, сопряжения интеграционных процессов, защиты традиционных ценностей. С российской стороны будет отмечена неудовлетворительная ситуация в военно-политической сфере, связанная и вызванная курсом НАТО на укрепление восточного фланга, нарушение языковых и образовательных прав, свободы СМИ, рост неонацизма на Украине, в США, и ЕС, прежде всего, в странах Прибалтики", — заявила Захарова на брифинге.