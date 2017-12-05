Пушков рассказал, когда Россия перестанет расширять список иноагентов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что как только США перестанут вводить запреты в отношении российских СМИ, Россия перестанет расширять список иноагентов.
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что США настойчиво призывают российские власти не допустить, чтобы действия, связанные с принятием закона об иноагентах, подавили свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России.
Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.