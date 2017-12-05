Пушков рассказал, когда Россия перестанет расширять список иноагентов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что как только США перестанут вводить запреты в отношении российских СМИ, Россия перестанет расширять список иноагентов.

"Посол США защищает свои СМИ. Мы защищаем наши. Нам не нужна "гонка запретов". Если США остановятся, мы не будем расширять список иноагентов", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что США настойчиво призывают российские власти не допустить, чтобы действия, связанные с принятием закона об иноагентах, подавили свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.