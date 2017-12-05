Слова Хантсмана о лишении RT аккредитации вызывают улыбку, заявила Симоньян

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила на заявление посла США Джона Хантсмана о том, что лишение аккредитации журналистов телеканала в конгрессе не имеет отношения к регистрации RT иностранным агентом.

"Прекраснодушие американских послов мейкс ми смайл (вызывает улыбку — Прим. ред.)", — сказала Симоньян в комментарии RT.

О том, что отзыв аккредитации не связан с регистранцией RT в качестве иноагента Хантсман заявил в интервью газете "Коммерсант". При этом он проигнорировал тот факт, что именно статус иноагента назван официальной причиной лишения RT аккредитации в конгрессе США.

Так, в письме на официальном бланке ТВ и радио-галереи конгресса в адрес главного редактора RT America Михаила Солодовникова указано, что отзыв аккредитации связан с регистрацией операционной компании RT — T&R Productions, LLC в качестве иностранного агента. Кроме того, в этом же документе говорится, что после получения такого статуса средство массовой информации теряет право иметь документы о новостной аккредитации.

В ноябре власти США внесли RT в список иностранных агентов, а затем лишили телеканал аккредитации в конгрессе.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Российские власти также рассматривают возможность ограничить американским СМИ-иноагентам доступ в Госдуму и Совфед.