Хантсман призвал Россию не допустить подавление свободы слова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США настойчиво призывают российские власти не допустить, чтобы действия, связанные с принятием закона об иноагентах подавили свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
"Шаги, недавно предпринятые российским правительством в связи с законом об иностранных агентах, вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы видели, что это отразилось на гражданском обществе и неправительственных организациях в виде притеснений, судебных исков и прекращения их профессиональной деятельности. Мы настойчиво призываем российское правительство не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России", — заявил Хантсман, комментируя последние шаги минюста РФ, который во вторник обнародовал список из девяти СМИ, причисленных к иноагентам.
Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".