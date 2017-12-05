Хантсман призвал Россию не допустить подавление свободы слова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США настойчиво призывают российские власти не допустить, чтобы действия, связанные с принятием закона об иноагентах подавили свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Шаги, недавно предпринятые российским правительством в связи с законом об иностранных агентах, вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы видели, что это отразилось на гражданском обществе и неправительственных организациях в виде притеснений, судебных исков и прекращения их профессиональной деятельности. Мы настойчиво призываем российское правительство не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится свободно работать в России", — заявил Хантсман, комментируя последние шаги минюста РФ, который во вторник обнародовал список из девяти СМИ, причисленных к иноагентам.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.