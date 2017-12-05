Симоньян припомнила Госдепу "идеалы транспарентности"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала включение российским Минюстом девяти американских СМИ в список иноагентов.
Ранее Минюст внес в список иноагентов "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф". Совет Федерации и Госдума намерены запретить проход журналистам этих СМИ.
В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.
Что предполагает закон
- Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
- Решение о признании СМИ иноагентом либо исключении из реестра принимает Министерство юстиции.
- СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты.
- СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.
- За грубое нарушение закона в Госдуме предложили штрафовать юридических лиц на пять миллионов рублей, а физических — на сто тысяч.