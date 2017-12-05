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Симоньян припомнила Госдепу "идеалы транспарентности"

12:3505.12.2017
(обновлено: 12:51 05.12.2017)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала включение российским Минюстом девяти американских СМИ в список иноагентов.

Журналисты перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Мир не принадлежит США". Политолог о реестре американских СМИ-иноагентов
"Госдеп научил нас, что закон об иноагентах служит исключительно светлым идеалам транспарентности. Вы не знали, что эти СМИ, одно из которых пытается убедить население Крыма вернуться на Украину, другое окучивает татар и башкир, третье — кавказцев, а недавно открытое четвертое взялось за Сибирь, финансирует Госдеп? Теперь знаете. Токмо волей пославшей мя транспарентности", — написала она в Telegram-канале.

Ранее Минюст внес в список иноагентов "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф". Совет Федерации и Госдума намерены запретить проход журналистам этих СМИ.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия готова расширить список СМИ-иноагентов, заявил Пушков
Закон о СМИ-иноагентах президент подписал 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности, на требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

Что предполагает закон

  • Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
  • Решение о признании СМИ иноагентом либо исключении из реестра принимает Министерство юстиции.
  • СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты.
  • СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.
  • За грубое нарушение закона в Госдуме предложили штрафовать юридических лиц на пять миллионов рублей, а физических — на сто тысяч.
    Попали под контроль
    © РИА Новости / Виталий Подвицкий
    Попали под контроль
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