Симоньян припомнила Госдепу "идеалы транспарентности"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала включение российским Минюстом девяти американских СМИ в список иноагентов.

"Госдеп научил нас, что закон об иноагентах служит исключительно светлым идеалам транспарентности. Вы не знали, что эти СМИ, одно из которых пытается убедить население Крыма вернуться на Украину, другое окучивает татар и башкир, третье — кавказцев, а недавно открытое четвертое взялось за Сибирь, финансирует Госдеп? Теперь знаете. Токмо волей пославшей мя транспарентности", — написала она в Telegram-канале.

Ранее Минюст внес в список иноагентов "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф". Совет Федерации и Госдума намерены запретить проход журналистам этих СМИ.

Закон о СМИ-иноагентах президент подписал 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности, на требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.