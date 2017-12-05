Россия готова расширить список СМИ-иноагентов, заявил Пушков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия выступает против "гонки запретов", однако готова будет расширить список СМИ-иноагентов Минюста РФ в случае новых действий США по притеснению российских СМИ, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Я абсолютно согласен с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нам не нужна "гонка запретов". Пока, я думаю, Минюст ограничится этими девятью СМИ, однако если США предпримут новые шаги по оказанию давления на российские СМИ — а они неуклонно демонстрируют готовность ухудшать отношения с Россией — то Россия, безусловно, будет готова расширить список СМИ-иноагентов", — заявил Пушков.

Он подчеркнул, что наша страна четко придерживается принципа "зеркальности, но не симметричности".

"Мы будем принимать ответные меры, но они могут касаться большего числа СМИ. Как известно, в России зарегистрированы 23 СМИ США", — сказал Пушков.