Россия готова расширить список СМИ-иноагентов, заявил Пушков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия выступает против "гонки запретов", однако готова будет расширить список СМИ-иноагентов Минюста РФ в случае новых действий США по притеснению российских СМИ, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что наша страна четко придерживается принципа "зеркальности, но не симметричности".
"Мы будем принимать ответные меры, но они могут касаться большего числа СМИ. Как известно, в России зарегистрированы 23 СМИ США", — сказал Пушков.