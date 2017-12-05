В Совфеде рассказали, какие СМИ не попадут в список иноагентов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеканал CNN и ряд других СМИ, которые назывались среди возможных кандидатов на попадание в список иноагентов, туда включены не будут, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Минюст РФ во вторник включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время.

"В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ — не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, — тоже не подпадают под это определение", — заявил Климов.

По его словам, у России нет желания заниматься "нагнетением напряженности".

"Наши меры исключительно зеркальные, взвешенные точно, как на аптекарских весах. Поэтому Вашингтон может обижаться только на себя", — сказал председатель комиссии.

Ранее среди СМИ, которые могут попасть в список иноагентов, называлась, в частности, Deutsche Welle.