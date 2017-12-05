Симоньян: журналисты в Госдепе смотрят RT, пока никто не видит

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление корреспондента американского издания AFP Дэйва Кларка о том, что жеребьевку чемпионата мира по футболу в Госдепартаменте пришлось смотреть по RT, заметив с иронией, что теперь в США это приходится делать, "пока никто не видит".

Ранее Дэйв Кларк написал в Twitter, что чтобы увидеть в Госдепе жеребьевку чемпионата, журналистам пришлось переключиться на RT. По его мнению, это наглядный пример метафоры "мягкой силы".

"А пока никто не видит, журналисты в Госдепе смотрят наш эфир. #софтпауэр", — отреагировала Симоньян в Twitter.

​Ранее американский минюст внес RT America в список иностранных агентов. В четверг журналистов телеканала в связи с этим лишили аккредитации в конгрессе США. В качестве ответной меры в Госдуму внесен проект постановления, которым запрещает посещение нижней палаты парламента представителями американских СМИ, признанных иностранными агентами. Ранее в России в ответ на притеснение RT приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.