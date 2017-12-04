Мосгордума рассмотрит проект постановления Госдумы о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгордума внимательно рассмотрит проект постановления Госдумы о СМИ-иноагентах, в котором содержится рекомендация заксобраниям российских регионов ввести запретительные меры в отношении таких СМИ, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в понедельник.

"Мы уважаем решение нашей федеральной Думы и внимательно рассмотрим тот законопроект и проект, который они внесли. Мы просто так не принимаем ни одно решение, мы внимательно рассмотрим, с большим уважением отнесемся к тем предложениям, которые возникли в Госдуме", — сказал он.

В Госдуме сейчас рассматривается проект постановления, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет намерены поддержать и в Совете Федерации. Проект постановления также включает положение о рекомендациях заксобраниям российских регионов ввести запретительные меры в отношении СМИ-иноагентов.

Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Ограничения могут ввести в середине декабря. Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.