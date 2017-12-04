В Роскомнадзоре прокомментировали инцидент в эфире "Радио "Свобода"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Радио "Свобода", в эфире которого от одного из гостей прозвучал призыв убивать русских, не является российским, поэтому положения закона "О СМИ" на него не распространяются; основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсам, где звучат призывы к экстремистской деятельности, служит требование генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в эфире одной из передач украинской редакции "Радио Свобода" ее участник предложил слушателям задуматься о том, готовы ли они убивать русских. Видеозапись эфира была выложена на Youtube, однако позднее ролик был удален из-за разжигания ненависти, что нарушает правила сервиса.

"Радио Свобода" не является российским СМИ. На них не распространяются положения Закона "О СМИ", — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, какова степень ответственности этого СМИ, и будут ли приниматься в отношении него какие-либо меры.

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к экстремистской деятельности, является требование Генпрокурора РФ или его заместителей.