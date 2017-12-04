В ГД не озвучивали конкретные СМИ, которым будет запрещен вход

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Конкретные американские СМИ, которым запретят вход в Госдуму, на комитете пока не обсуждались и не назывались, заявила глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Мы вообще не озвучивали СМИ… На комитете было принято решение ограничить доступ в Государственную Думу для американских средств массовой информации, которые в соответствии с нашим федеральным законом будут признаны иностранными агентами. Вот кто будет признан иностранным агентом, на тех запрет и будет распространяться", — сказала РИА Новости Савостьянова.

Ранее в понедельник Савостьянова сообщала, что комитет поддержал проект постановление о запрете на вход в Госдуму тем американским СМИ, которые будут признаны иностранными агентами.