Комитет Госдумы рекомендовал закрыть вход для американских СМИ-иноагентов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Думский комитет по регламенту рекомендует принять постановление о запрете на доступ американских СМИ — иностранных агентов в Госдуму, заявила глава комитета Ольга Савастьянова (ЕР).

"В постановлении, которое завтра комитет будет представлять на совете Госдумы, это будет касаться только тех СМИ, которые будут признаны иностранными агентами", — сказала депутат журналистам.

Ранее сообщалось, что может быть принято постановление, запрещающее вход в Госдуму всем американским СМИ.

"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации. Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США", — говорится в проекте постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента".

Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума, в случае одобрения документа, предложит заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.

Как сообщила Савастьянова, Госдума рассмотрит проект постановления 6 декабря.