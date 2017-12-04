Захарову возмутило освещение в США ситуации с американскими СМИ в России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Информация о том, что меры в отношении американских СМИ в России станут ответными мерами на притеснение российских СМИ в США, нигде в Америке не говорится, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы видим странную ситуацию: то, что это ответные меры, полностью эта информация купируется, то есть ни американские газеты, ни в выступлениях американских официальных лиц, нигде не присутствует слово "ответные действия России на соответствующие действия американских властей", это все просто подаётся как наступление на свободу слова", — заявила представитель МИД журналистам.