Госдума предложит региональным властям ввести запреты для СМИ-иноагентов

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект постановления Госдумы включает положение о рекомендациях заксобраниям российских регионов ввести запретительные меры в отношении СМИ-иноагентов, сообщила в понедельник глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

"Мы оставили эту норму (в проекте постановления) предложить представительным органам власти субъектов федерации рассмотреть вопрос и в соответствии со своими полномочиями принять аналогичные меры (о запрете на проход СМИ-иностранным агентам – ред.) ", — сказала Савастьянова журналистам.