Захарова назвала условия снятия ограничений для американских СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если ограничения в отношении российских СМИ в США будут сняты, Москва примет зеркальные меры, заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нынешнее решение является зеркальной мерой. Точно такие же зеркальные меры будут приняты, если ограничения в отношении российских СМИ в США будут сняты", — сказала Захарова. Как она пояснила, если давление на российские СМИ и бесконечные попытки изъять телеканал RT из информационного пространства Соединенных Штатов прекратятся, "все будет точно так же отыграно, как и у нас".
"Приходится заниматься вещами, о которых еще несколько лет назад подумать было даже стыдно. Стыдно заниматься вещами, которые связаны с ограничением работы СМИ, это просто недопустимо для начала XXI века", — отметила дипломат.
По ее словам, в США создается "очень страшный прецедент" открытого давления на прессу. "Сегодня это российские СМИ, завтра это будут журналисты другого государства", — добавила она.