Захарова назвала условия снятия ограничений для американских СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если ограничения в отношении российских СМИ в США будут сняты, Москва примет зеркальные меры, заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Нынешнее решение является зеркальной мерой. Точно такие же зеркальные меры будут приняты, если ограничения в отношении российских СМИ в США будут сняты", — сказала Захарова. Как она пояснила, если давление на российские СМИ и бесконечные попытки изъять телеканал RT из информационного пространства Соединенных Штатов прекратятся, "все будет точно так же отыграно, как и у нас".

"Приходится заниматься вещами, о которых еще несколько лет назад подумать было даже стыдно. Стыдно заниматься вещами, которые связаны с ограничением работы СМИ, это просто недопустимо для начала XXI века", — отметила дипломат.

По ее словам, в США создается "очень страшный прецедент" открытого давления на прессу. "Сегодня это российские СМИ, завтра это будут журналисты другого государства", — добавила она.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Кроме того, Госдума намерена запретить американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет планируют поддержать и в Совете Федерации.

Ранее сотрудников RT лишили аккредитации в конгрессе Соединенных Штатов после регистрации телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.